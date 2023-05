Mick Harvey: Nick Caves Arrangeur gibt Konzerte

Vielleicht lag es an der strengen Disziplin der Kirche, dass aus Mick Harvey ein so verlässlicher wie hart arbeitender Musiker wurde, der den Terminus „Indie“ wie kein Zweiter prägte, aber stets im Hintergrund blieb. Harveys Vater war Pfarrer der „Church Of England“ in der australischen Metropole Melbourne und führte denn kleinen Mick in den Kirchenchor ein. In den frühen 70er-Jahren traf er auf der Caulfield Grammar Privatschule auf den so rastlosen wie von sich überzeugten Nick Cave und gründete mit ihm The Boys Next Doors. Zuerst spielte man Cover-Versionen auf Schulpartys, wenig später probierte man sich an eigenen New-Wave-Songs aus, die anno 1976 direkt von der britischen Punk-Welle inspiriert wurden. Mit seinem stark von den Stooges und The Jam beeinflussten Gitarrenspiel weckte er Koalas und Kängurus aus ihrer friedlichen Lethargie.