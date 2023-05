„Er ist der Wal, ich bin nur das Plankton“

Flick und Klopp investierten in Padel

Padel geht in immer mehr Ländern durch die Decke. Auch Deutschland liegt mittlerweile im Padel-Fieber. Teamchef Hansi Flick spielt viel, hat als Co-Gründer und Gesellschafter in die „Padel City“ investiert. Liverpools Trainer Jürgen Klopp gehört in Berlin der „Padel FC“. In Österreich ist die „e|motion group“ groß eingestiegen. Die Agentur hat sich mit der WWP Group die Rechte an der World Padel Tour für Österreich, Deutschland und die Schweiz gesichert.