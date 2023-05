Wohnung in Flammen: Baby auf Intensivstation

Dramatischer Einsatz für die Florianijünger in der Tiroler Landeshauptstadt am Mittwoch. Die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kranebitter Allee stand in Flammen. Die Rauchentwicklung und die Flammen waren weithin zu sehen. Drei Personen mussten von den Rettungskräften versorgt werden, darunter auch ein Baby.