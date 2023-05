22-Jähriger verliert 12.000 Euro durch SMS-Betrug

Der Deutsche erhielt am 1. Mai von noch unbekannten Tätern eine SMS. Der 22-Jährige klickte auf den Link in der Nachricht und gab infolgedessen seine Bankverbindung an. Doch wie sich wenig später herausstellte, handelte es sich bei der Nachricht um eine Phishing-SMS. Der Mann bemerkte Abbuchungen über rund 12.000 Euro. Er erstattete Anzeige.