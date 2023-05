Spatenstich als Zeichen gegen den Bodenfraß

Zentrumsnahe Parkplätze sind der heilige Gral der Stadtentwicklung – in Tulln weichen sie nun einer Grünoase direkt an der Donau. Wie berichtet, war die Umgestaltung des Nibelungenplatzes lange unter Einbezug der Bevölkerung diskutiert worden. In einer Befragung sprachen sich die Bürger dann sogar für die „Maximalvariante“ aus – es bleiben entlang von Bezirkshauptmannschaft und AMS nur einige wenige Stellplätze bestehen. Während der Bauarbeiten, die ab sofort rund ein Jahr lang dauern sollen, werden aber auch sie aufgestemmt und der Boden entsiegelt.