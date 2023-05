1. Wiener Wasserball: Kunst, Musik und Engagement

Es wird glitzern und funkeln, faszinieren und verzaubern: Am 13. Mai verwandelt sich die Ottakringer Brauerei in Wien in einen Ort, an dem Kunst, Musik und Tanz zum Thema Trinkwasser aufeinandertreffen. Der 1. Viva con Agua Wasserball unter dem Ehrenschutz von Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig will Menschen zusammenbringen, um das Bewusstsein für das Menschenrecht auf Wasser zu stärken und Spenden für internationale Trinkwasserprojekte zu sammeln.