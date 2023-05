Hund Odi erwischte es in Grödig: War es Gift?

Große Sorge herrscht derzeit unter Hundebesitzern in Grödig und Umgebung. Nach einem Spaziergang an der Glan in Fürstenbrunn erkrankte der Hund einer Flachgauerin akut. Der Verdacht: In einem kleinen toten Tier war wohl Gift versteckt. „Mein Hund Odi hat den Tierkadaver nur kurz erwischt. Am Abend war noch alles gut. Aber nachts ging es ihm auf einmal furchtbar schlecht“, schildert sie.