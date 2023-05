Freundin mit Küchenmesser zu Sex gezwungen

Mann bekennt sich „nicht schuldig“

„Alles Lüge“, erklärt der Angeklagte vor Gericht in St. Pölten und bekennt sich nicht schuldig. Seine Ex sei eine drogensüchtige „Psychopathin“, ortet der Mann Rachsucht als Motiv für die Anschuldigungen. Vielmehr habe sie ihn bis aufs Blut provoziert, mit Beleidigungen da getroffen, wo es weh tat – in seiner Männlichkeit.