China feiert seinen ersten Schach-Weltmeister

Der Stolz Chinas

Im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo schlug der Erfolg große Wellen. Millionen von Chinesen verfolgten die Nachricht aus Kasachstans Hauptstadt schon in der Nacht chinesischer Ortszeit und bejubelten den Erfolg.„Wir Chinesen sind auf die höchste Schachbühne aufgestiegen“, hieß es in Kommentaren. Ding Liren wurde „als Stolz Chinas“ beschrieben. Mit dem Weltmeistertitel für Ding Liren sei „der lang gehegte Wunsch mehrerer Generationen chinesischer Schachspieler erfüllt worden“, stellte die „Hangzhou Ribao“ fest. Der 30-Jährige stehe „endlich an der Weltspitze und schreibt Geschichte für Chinas nationales Ansehen“, so die Zeitung. „Es ist ein denkwürdiger Moment.“