Curry überragend - Warriors in Play-offs weiter

Knicks in 2. Runde mit Auftaktniederlage

Die New York Knicks sind mit einer Niederlage in die Viertelfinalserie gestartet. Die Knicks, erstmals seit 2013 in der zweiten Runde der K.-o.-Ausscheidung der Eastern Conference, verloren am Sonntag Spiel eins gegen Miami Heat 101:108. Punktbester Werfer der Gastgeber war RJ Barrett mit 26 Zählern, bei Miami war Jimmy Butler mit 25 Punkten am treffsichersten.