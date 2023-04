Pkw-Lenker krachte in Bus: Drei Frauen verletzt

Zur Kollision kam es am Sonntag gegen 12 Uhr, als der 38-jährige Buslenker mit seinem Fahrzeug auf der Dörferstraße in Rum in Richtung einer Kreuzung fuhr. Vor der Kreuzung hatte er nach Angaben der Polizei zwei Radfahrer überholt. Danach soll er sich wieder auf den rechten Fahrbahnstreifen eingereiht haben und dann in die Kreuzung eingefahren sein.