Wanderer fanden Kadaver von Problembär im Trentino

Jogger getötet

Vor drei Wochen war ein 26-jähriger Jogger tot an einem Forstweg in der Trentiner Gemeinde Caldes im bei Wanderern und Touristen beliebten Tal Val di Sole gefunden worden. Eine bereits mehrfach auffällig gewordene Bärin mit dem Code „JJ4“ alias „Gaia“ hatte den Mann getötet. Es handelt sich um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen Problembären „Bruno“.