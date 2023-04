SPÖ ist auf Fehlersuche und wirbt mit Stabilität

Wie schon am Montag verbrachten SPÖ-Chef David Egger und sein Stellvertreter, AK-Boss Peter Eder, am Dienstag praktisch den ganzen Tag miteinander. „Wir bereiten uns ordentlich auf die Sondierungsgespräche vor“, sagte Eder zur „Krone“. Am Mittwoch um 10 Uhr sind die beiden mit Landtags-Klubchef Michael Wanner und Klubdirektorin Dagmar Karl beim ÖVP-Sondierungsteam zu Gast.