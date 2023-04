Naschen mit Sinn: Punschherzen für den Muttertag

Handgemachte Unikate

Jedes Herzerl ist ein handgemachtes Unikat und wurde von den Mitarbeiterinnen in der Backstube von Mamas Küche gefertigt. Durch das Beschäftigungsprojekt in Kooperation mit dem AMS Burgenland werden die Transitarbeitskräfte wieder fit für den Arbeitsmarkt gemacht, zum Beispiel nach einer langen Arbeitsunterbrechung. „Mit einer Herzerlbox von Mamas Küche kann man seiner Mutter eine Freude machen und regionale Arbeitsplätze sichern,“, so Dunst. Und hebt hervor, dass Mamas Küche in Kooperation mit dem AMS Burgenland eine wichtige Arbeit leistet und vielen Frauen neue berufliche Perspektiven aufzeigt.