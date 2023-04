Rekordbudget von einer Milliarde Euro für Familien

Es sei ein Rekordbudget, meinte Familienministerin Susanne Raab am Freitag, mit dem man die Familien in Österreich unterstützen wolle. Mit einer Milliarde Euro soll unter anderem die Kinderbetreuung ausgebaut und der Mutter-Kind-Pass weiterentwickelt werden. „Besonders freue ich mich, dass wir mit der Valorisierung der Familienleistungen einen historischen Schritt zur Unterstützung der Familien in Österreich geschafft haben: Seit 1. Jänner bleiben den Familien dadurch bis zu 1.520 Euro pro Jahr mehr im Geldbörserl übrig.“, rechnete Raab vor.