Ein roter „Elefant im Raum“ prägt 1. Mai der SPÖ

Der Tag der Arbeit bedeutet so viel mehr

Auch SPÖ-Landeschef Michael Lindner, der in Steyr auftritt, wird dort nichts zur Vorsitzendenkür sagen. Warum auch er nicht? SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler erläutert das am Rande der Urfix-Eröffnung so: „Der 1. Mai bedeutet viel mehr als die Befragung. Da sind ja Tausende Menschen auf der Straße, von Musik bis Sportvereinen, und die Mitgliederbefragung ist intern. Es soll um die Inhalte und Botschaften gehen, nicht um Personen.“