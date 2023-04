Überraschende Teilnehmer beim „Krönungskonzert“

Dabei sitzt Charles, im blauen Anzug und mit blauer Krawatte, in einem Polstersessel aus vergoldetem Holz und Seide von 1828. Zwölf dieser Stühle waren König George IV. einst für die Einrichtung von Schloss Windsor geliefert worden. Camilla, in einem blauen Kleid und mit Perlen-Ohrringen ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II., nahm in einem Bergère genannten Sessel aus vergoldetem Holz und Seide Platz. Das Sitzmöbel stamme aus der Zeit um 1812 und sei wahrscheinlich von George IV. für das Carlton House in Auftrag gegeben wurden, hieß es weiter. Im Hintergrund ist jeweils ein Porträt von König George V. kurz nach seiner Krönung 1911 zu sehen.