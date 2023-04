Schwarz-Blau im Kommen | Marmelade kommt zurück

Schwarz-Blau im Kommen. Die Salzburger Landtagswahl sorgt fünf Tage danach für gröbere Verwerfungen, als man sich am Wahlabend vorstellen konnte. Jenseits des Turbo-Auftritts des KPÖ-Kandidaten und der starken Zugewinne der FPÖ hatte die ÖVP am vergangenen Sonntag mit Landeshauptmann Haslauer zwar deutlich verloren, aber Platz 1 verteidigt, eine Koalition ginge sich sowohl mit der FPÖ wie auch mit der SPÖ aus. Am Donnerstag überraschte Wilfried Haslauer mit seinem Plan einer „Allianz für Salzburg“: ÖVP, FPÖ und SPÖ. Sozusagen ein „flotter Dreier“. Die Idee mag entsprungen sein aus Haslauers Abneigung gegenüber einer politischen Ehe allein mit den Blauen. Wenn schon Zweierbeziehung, dann würde er, davon geht man aus, die Roten bevorzugen. Durch seine Partei, heißt es, geht allerdings ein Riss: Die ländlichen Schwarzen wollen unbedingt, die städtischen hingegen keinesfalls mit den Blauen koalieren. Daher wohl die Variante mit der Dreier-Beziehung. Bei der aber will die SPÖ nicht mitspielen. Haslauer räumte den Roten noch eine Nachfrist ein. Realistisch aber: Nach Oberösterreich, wo Schwarz-Blau seit 2015 regiert und Niederösterreich, wo Schwarz-Blau nach den Wahlen Ende Jänner zueinander fand, könnte nun Salzburg folgen - und dann der Bund?