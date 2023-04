Golden Knights stehen in zweiter Play-off-Runde

Tampa Bay Lightning, in den vergangenen drei Jahren stets im Finale um den Stanley Cup und zweifacher Sieger (2020, 2021), hat das Erstrunden-Aus vorerst abgewendet. Tampa Bay gewann in Toronto gegen die Maple Leafs mit 4:2 und verkürzte in der Serie auf 2:3. Die New Jersey Devils gingen dank eines 4:0-Heimsiegs gegen die New York Rangers mit 3:2 in Führung.