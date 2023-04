Alkolenkerin baute Unfall mit drei Kindern im Pkw

Schreckliche Folgen hätte eine Fahrt einer 31-jährigen Polin am Donnerstag im Kramsacher Ortsteil Voldöpp in Tirol haben können. Die Frau war mit drei Kindern in ihrem Fahrzeug unterwegs und dürfte dabei stark alkoholisiert gewesen sein. Auf ihrer Fahrt beschädigte sie das Auto mehrmals.