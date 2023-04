Welche Fallen auf der Fahrt in den Urlaub lauern

Strafen im Ausland teurer

Wer nach Italien will, sollte sich vorher genau über die verkehrsberuhigten Zonen informieren. Kronsteiner: „Liegt das Hotel in einer solchen Zone, sollte man die Mitarbeiter bitten, das Fahrzeug bei der zuständigen Stelle registrieren zu lassen.“ Generell rät der Experte, auf das Tempolimit zu achten: „Verkehrsstrafen im Ausland sind bekanntermaßen empfindlich teurer als in Österreich.“