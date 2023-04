Aiwu-Klub Cremonese verpasst Cup-Finale in Italien

Emanuel Aiwu hat keine Chance mehr auf den Gewinn des italienischen Fußball-Cup-Titels in der laufenden Saison. Sein Klub Cremonese holte zwar am Donnerstagabend im Halbfinal-Rückspiel bei Fiorentina ein achtbares torloses Remis, zog nach der 0:2-Niederlage in der ersten Partie, in der Aiwu wegen eines Handspiels die Rote Karte gesehen hatte, aber gesamt den Kürzeren.