Linz-Steg verteidigte Titel gegen Sokol/Post

Den Volleyballerinnen von Linz-Steg ist die erfolgreiche Titelverteidigung in der Austrian Volley League (AVL) der Frauen gelungen. Die Oberösterreicherinnen setzten sich am Donnerstagabend bei VB NÖ Sokol/Post in Wien mit 3:1 (18,-23,20,16) durch und entschieden die „best of five“-Finalserie ebenfalls mit 3:1 für sich.