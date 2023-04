Nach Wahlkrimi: Berlin bekommt CDU-Bürgermeister

AfD stimmte für Wegner

Wegner erhielt in der geheimen Abstimmung 86 Ja-Stimmen, genau so viele, wie CDU und SPD zusammen an Abgeordneten haben. 70 Abgeordnete stimmten im dritten Wahlgang gegen Wegner. Die AfD-Fraktion erklärte im Anschluss, im dritten Wahlgang für Wegner gestimmt zu haben. Der 50-Jährige nahm die Wahl an.