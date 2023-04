Nach Kritik: Muss Bayerns Sommer nun auf die Bank?

Beim Konkurrenzblatt „Bild“ gab es zuletzt von Experten Marcel Reif lobende Worte für Sommer: „Yann Sommer ist ein prima Torhüter. War eine super Entscheidung, ihn zu verpflichten. Er macht für meine Begriffe einen großen Fehler. Er will in jedem Spiel beweisen, dass er mindestens so gut ist wie Manuel Neuer, mit dem Ball, in der Spieleröffnung. Und dann schleichen sich beim ihm Fehler ein, das hilft ihm nicht, das hilft der Mannschaft nicht. Und so summieren sich die Dinge.“ Er ist scheinbar eine der (wenigen) Stimmen, die den 34-Jährigen auch weiterhin zwischen den Torstangen an der Säbener Straße sehen wollen.