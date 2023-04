Was es bringt, wenn es nicht nur Gehalt gibt

Nicht für jeden sind Benefits das Richtige

Dass Zuckerln die Belegschaft automatisch produktiver machen, bezweifelt Andreas Steinmayr, Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Innsbruck. Eine amerikanische Studie habe gezeigt, dass Firmen, die Gesundheitsbenefits und Sport anbieten, zwar gesundheitsbewusste, sportliche Mitarbeiter angeworben haben, deren bestehende Belegschaft jedoch nicht produktiver wurde. „Ich kann mir vorstellen, dass das in Österreich gleich ist“, nimmt Steinmayr an.