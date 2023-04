Junge Blasmusiktalente im Orchesterwettbewerb

Acht Kärntner Jugendblasorchester treten am 7. Mai zum Wettbewerb in der Carinthischen Musikakademie Ossiach an:

KlangWolke Wolfsberg/ St. Andrä

Jugendorchester der Musikschule Hermagor

Jugendblasorchester der Musikschule Kleblach-Lind/ Möllbrücke

Jugendorchesterprojekt der TK Steinfeld & Greifenburg

TIBO - Jungmusiker der Trachtenkapelle Tiffen und Bodensdorf

Tauernharmonie (TK Mallnitz/ TK Obervellach)

JuBlaMu Feistritz/ Drau - Weißenstein

Jugendblasorchester des Musikvereins Trachtenkapelle Molzbichl

Die Auftritte beginnen um 11 Uhr. 17.30 Uhr: Ergebnisbekanntgabe.