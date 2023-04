Krimtataren: Anschlag auf russischen Posten

Neben den jüngsten Vorstößen der ukrainischen Armee am Fluss Dnepr in der teilweise befreiten Region Cherson geraten die russischen Truppen offenbar auch durch Guerilla-Aktivitäten unter Druck. Eine Gruppe von Krimtataren verkündete am Dienstag eine „erfolgreiche Operation“ gegen einen russischen Kontrollposten in der Stadt Oleschky.