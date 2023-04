Teya & Salena rocken ESC im coolen Streetstyle

Wenn in weniger als einem Monat zum 67. Mal der Song Contest stattfindet, dann wollen Teya & Salena nicht nur mit ihrem Song „Who The Hell Is Edgar?“ punkten, sondern auch mit einem richtig lässigen Outfit. Für ihren Auftritt auf der ESC-Bühne fiel die Wahl auf einen Streetwear-Style in Rot, Weiß und Schwarz, der außerdem die individuellen Stilrichtungen der beiden Sängerinnen widerspiegelt.