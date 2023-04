Immer längere Wartezeiten für Krankentransporte

Lage in Spitälern „eskaliert“

So weit so gut. Würde das steirische Rettungswesen nicht ohnehin schon kurz vorm Infarkt stehen: „Die Wartezeiten auf Krankentransporte sind eine Katastrophe“, stellt Eiko Meister, Oberarzt in der größten steirischen Notaufnahme, jener der Grazer Uniklinik, nüchtern fest. Probleme hätten sich schon vor der Pandemie abgezeichnet, mittlerweile sei die Lage „eskaliert“.