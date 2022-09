Steirische Regionen zittern um ihre Krankenhäuser

„Wir können nicht alles in jedem Haus anbieten“

Dass vielfach unbeeinflussbare Gründe unpopuläre Maßnahmen notwendig machen, betont Kages-Chef Gerhard Stark: „Die Spezialisierung in der Medizin schreitet rasch voran. Alleine deshalb können wir heute nicht mehr in jedem Haus alles anbieten.“ Spezialisierte Spitäler bräuchten wiederum größere Einzugsgebiete, damit die Auslastung stimmt. Zudem wäre die nachkommende Ärzte-Generation eine andere, die Arbeitszeitgesetzgebung hätte sich verändert, ländliche Regionen wären längst nicht mehr so gefragt.