Grauer Star: Wartezeiten um einige Wochen verkürzt

Etwa zwei Monate, so die Schätzung, hat sich die durchschnittliche Wartezeit auf eine Katarakt-OP (Grauer Star) in der Steiermark verringert. Sie beträgt aber immer noch 78 Wochen in Graz und 71 Wochen in Bruck – also deutlich mehr als ein Jahr! 13.000 Patientinnen und Patienten warten auf einen Eingriff.