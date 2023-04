Suchflug in Tirol wegen Wetter erneut gescheitert

Das Zittern und Bangen um den 61-jährigen Unterländer-Alpinisten, der von einer Skitour am Samstag auf die 3209 Meter hohe Wollbachspitze in den Zillertaler Alpen nicht zurückgekehrt ist, geht weiter. Drei Tage nach seinem Verschwinden weiß immer noch niemand, was dem äußerst erfahrenen Skibergsteiger zugestoßen ist. Denn die Witterung verhinderte am Dienstag abermals die Suche aus der Luft nach dem 61-Jährigen.