Rätsel um Schicksal von vermisstem Skitourengeher

Ein Unterländer-Tourengeher (61) wird, wie berichtet, seit Samstag im Bereich des 3209 Meter hohen Grenzberges zu Südtirol in den Zillertaler Alpen vermisst. Die Angehörigen hatten am Samstagabend Alarm geschlagen. „Ausgerechnet die Wollbachspitze war am Sonntag komplett wolkenverhangen, sodass wir zum obersten Bereich des Berges nicht hinaufkamen und ihn nicht einsehen konnten“, schildert Libelle-Tirol-Pilot Hans Schlager. Die Bergretter mussten wegen Lawinengefahr in rund 2500 Metern umdrehen.