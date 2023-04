Vermisst: Bangen um Tourengeher (61) in Tirol

Die Suche am Sonntag wurde durch starken Nebel am Alpenhauptkamm behindert. „Eine klassische Föhnlage, die letzten 400 Meter sah man gar nichts mehr.“ Fünf Bergretter waren im Gelände, orteten eine Aufstiegsspur, mussten aber wegen zu hoher Gefahr wieder umkehren. Auch der Polizeihubschrauber Libelle wartete vergeblich. Am Nachmittag wurde die Suche vorerst abgebrochen, eine Fortsetzung am Montag ist geplant.