Denkmalschutz wirft Schatten auf Solar-Zukunft

Während die Politik stets beschwört, dass Niederösterreich in Sachen Energiewende eine Vorreiterrolle einnimmt, sieht es in der Realität leider oft anders aus. So musste ein Unternehmer in Baden erst lange kämpfen, um auf seinem Lokal eine effiziente Photovoltaik-Anlage errichten zu dürfen. Erwin Kerschbaumer betreibt die Milchbar im Strandbad der Kurstadt. Die gute Lage wurde für ihn aber zum Hemmschuh, denn die historische Badeanlage steht freilich unter Denkmalschutz. Und das zuständige Amt ließ den Wirten - Gaskrise hin oder her - mehrmals abblitzen.