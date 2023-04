Einstige Megafabrik liefert Megawatt ins Stromnetz

300 Jahre ist es her, dass die Glasproduktion in Alt-Nagelberg urkundlich erwähnt wurde. „In der Hochblüte arbeiteten hier über 3500 Menschen“, sagt Besitzer Rupert Leutgeb, der die ehemalige Stölzle-Fabrik kaufte. Die alte Infrastruktur wurde jetzt neu genutzt und leise, still und ohne großes Aufsehen das erste Projekt für ein starkes Sonnenstromkraftwerk umgesetzt. Welche Projekte noch folgen und wie der Zeitplan ist.