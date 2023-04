Photovoltaik: 90.000 Förderanträge, alle genehmigt

Gute Nachrichten für die rund 90.700 Antragssteller der ersten Runde der Photovoltaik-Förderung: „Alle Anträge für private Sonnenkraftwerke können in der ersten Runde genehmigt werden“, sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag. Gleichzeitig bringe der große Andrang auf Photovoltaikanlagen sowohl die heimische Infrastruktur als auch das Fördersystem an die Grenzen. Hier sieht Gewessler Verbesserungsbedarf.