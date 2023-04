Branchenboxen live mit Krone+: „Macht Spaß!“

Das Bad in der Menge, das Spiel mit Emotionen, das Gespür für krachende „Schläge“ im richtigen Takt - beherrscht DJ Andy Funk alles auf Knopfdruck! Doch Samstag ist es anders. Da versucht der aus Bollwerk und Co. bekannte Discjockey nämlich, als Andreas Skerbis beim Branchenboxen in Graz (mit PLUS-Abo ab 19 Uhr live auf krone.at) mehr als den richtigen Ton zu treffen.