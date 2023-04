Die Stunde der Linksausleger in Niederösterreich

Von St. Pölten aus besehen, prägte gut situierte Großbürgerlichkeit das Bild von Salzburg. Bis zum vergangenen Sonntag. Dass gerade in der Mozartstadt eine kommunistische Liste einen fulminanten Wahlerfolg landen konnte, überraschte in diesem Ausmaß dann doch. Vor allem, da erst vor drei Monaten die KPÖ bei der Landtagswahl in Niederösterreich nicht einmal in allen Bezirken angetreten war und mit einem Ergebnis von 0,38 Prozent praktisch unter der Wahrnehmbarkeitsgrenze blieb.