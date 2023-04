„People“-Magazin feiert Melissa McCarthy mit Cover

Mittlerweile sei sie schließlich an dem Punkt angekommen, an dem sie sich selbst so akzeptiert habe, wie sie ist - nicht zuletzt dank ihres Ehemannes Ben Falcone. „Und irgendwann in meinen 30ern dachte ich: ,Ich bin damit einverstanden, wer ich bin.‘ Und wenn jemand davon nicht begeistert war, ist das auch in Ordnung. Irgendwann dachte ich: ,Sie werden dich nicht alle mögen.‘ Das muss man auf die harte Tour lernen, aber es ist eine gute Lektion.“