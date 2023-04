Harry Kane soll Gespräche mit ManUnited führen

120 Millionen?

Wie gut passt es da, dass es Erik ten Hag offenbar ernst meint. Der Cheftrainer von Manchester United soll den Kapitän der englischen Nationalmannschaft unbedingt wollen. Und laut „Telegraph“ will United auch wirklich ins Gesparte greifen, um Kane loszueisen. Aber tief genug? Tottenham-Boss Daniel Levy soll für Kane flockige 120 Millionen Euro veranschlagen. Eine Summe, die, so hört und liest man, etwa den FC Bayern abschreckt. Auch der soll ja - immer wieder - durchaus Interesse an Kane bekundet haben. Bisher offenbar erfolglos. Oder zumindest nicht (Geld-)intensiv genug. Trotzdem könnte Kane zu den Bayern durchaus passen, zumal Sadio Mane in München bisher ja nicht wie erhofft eingeschlagen hat.