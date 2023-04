Vier Schiffbrüche vor Lampedusa: Zwei Tote

Wegen der guten Wetterbedingungen ist die Zahl der Migrantenankünfte auf Lampedusa zuletzt wieder deutlich gestiegen. So landeten allein in der Nacht auf Dienstag 19 Boote mit insgesamt 705 Menschen auf der Insel. Am Montag waren 28 Boote mit insgesamt 1117 Personen eingetroffen. Im Hotspot der Insel befinden sich 2698 Personen, dabei gibt es im Auffanglager lediglich 400 Plätze.