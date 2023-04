Bronzefigur unversehrt in Innsbruck aufgetaucht

Bei der Stadt geht man davon aus, dass sich jemand mit der Demontage der Figur einen Scherz erlaubt hat. „Auch wenn dies bei einer mit Kleber und Gewindestange befestigten Figur sicher einen gewissen Kraftakt bedeutet hat“, räumt Innsbrucks Stadtarchivar Lukas Morscher ein. Jedenfalls wird die Figur in den kommenden Tagen genau unter die Lupe genommen und auf Schäden untersucht, sodass sie so bald wie möglich wieder auf ihren angestammten Platz zurückkehren kann. Dazu will Lukas Morscher das Gespräch mit dem Bundesdenkmalamt suchen: Im Raum steht eine bessere Montage, sodass Vandalen in Zukunft keine Chance mehr haben.