40-Kilo-Putte von Brunnen in Innsbruck gestohlen

Ein ungewöhnliches Objekt der Begierde suchten sich Unbekannte zwischen 1. Feber und 17. April in Innsbruck aus. Wie der Polizei nun bekannt wurde, dürfte in diesem Zeitraum vom Leopoldsbrunnen in Innsbruck in der Universitätsstraße eine Bronzefigur abmontiert worden sein. Beim Brunnen sind unterhalb der Hauptfigur, einem Pferd mit Leopold, vier Träger von Wasserschalen montiert. Eine dieser Bronzefiguren fehlt.