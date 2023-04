Halte in Bruck an der Mur fallen ab Samstag aus

Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten im Bahnhofsbereich von Bruck an der Mur, können von 29. April bis 12. Mai 2023 einige Züge am Bahnhof Bruck an der Mur nicht halten. Es kommt daher zu Fahrplanänderungen für Züge des Nah- und Regionalverkehrs auf der Strecke zwischen Leoben und Bruck an der Mur bzw. Kapfenberg in beiden Richtungen.