Verkündigungsschwere Geschichtsstunden

Zwischen diesen drei Wegmarken springt das Stück ständig hin und her: keineswegs ohne Eigenart, nur weiß es nicht, was es eigentlich ist. Eine Trümmertragödie? Ein Geschichtskurs? Beides hat Peter Handke überzeugender vorgelegt, im Zorn wie in der Sanftmut. Nach der Pause beruft es sich plötzlich auf Strindberg - die Regie entwirft ein Ehezerwürfnis in Feinripp und Combinege -, erreicht aber kaum die Höhe eines Strindhügels. Sicher ist: So verkündigungsschwer, in solch verbitterter Betroffenheitszeitlupe, wie Martin Kušej sie dreieinviertel Stunden lang anwirft, ist das Stück nicht gedacht. Auf beinahe leerer Bühne (Annette Murschetz), geflutet durch Scherben und Putin-Videos, kommt ihm viel Sarkasmus abhanden.