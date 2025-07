Ein Schachspiel um Macht – aber auch um die Liebe

„Krone“: Das Musical „Chess“ stammt aus 1984, Parallelen zum Kalten Krieg waren beabsichtigt – 40 Jahre später scheint es aktueller denn je. Was sollen Zuschauer heute aus „Chess“ mitnehmen?

Mark Seibert: Ich denke, jeder wird etwas anderes mitnehmen. Da wollen und sollten wir keine Vorgaben oder Erwartungen haben. Dass das Thema nach Jahrzehnten noch immer sehr aktuell ist, zeigt der Blick auf das politische Weltgeschehen. Aber nicht nur Machtspiele, Krieg und politische Konflikte sind Teil der „Chess“-Geschichte, sondern auch Werte und Prinzipien, Liebe und Hoffnungen. Vielleicht etwas, was auch in der heutigen Zeit die Geschehnisse erträglicher machen.