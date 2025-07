„Saturday Night Fever“: Fieberfrei in kühler Disco

Sie dürfen bis heute auf keiner Disco-Tanzfläche fehlen. Jene Hits, die von den Bee Gees im Jahr 1977 für den Film „Saturday Night Fever“ komponiert wurden und John Travolta zum Weltstar machten. 21 Jahre später folgte dann auch eine Musicalversion, die jetzt in Mörbisch Premiere feierte. Bei kühlen Temperaturen wollte der Dancefloor nicht wirklich Feuer fangen – was wohl auch an der tristen Geschichte rund um den jungen Tony Manero liegt, der dem New Yorker Stadtteil Brooklyn entfliehen will. Triggerwarnung in Bezug auf Gewalt, Drogen und Vergewaltigung bedarf es nicht. Diese Themen werden – bis auf Bobbys Selbstmord – umschifft, das Schicksal der Protagonisten lässt einen unberührt. Dafür legen sich die Darsteller bei den sauber einstudierten Tanzeinlagen ordentlich ins Zeug.