Eisenbahnerstadt Knittelfeld: Bahn frei für Dosko

„Veränderung nur ohne ÖVP möglich“

Max Lercher, Abgeordneter aus der Region und Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer, lotste „Dosko“ in den vergangenen Tagen in seine obersteirische Heimat, vor Knittelfeld war gestern auch Leoben an der Reihe. „Die ,Freundschaftstour‘ läuft ausgezeichnet. Nur mit Hans Peter können wir Wahlen gewinnen und eine blau-schwarze Liebesheirat verhindern.“ Da hakte der Landeschef gerne ein - eine Veränderung werde nur ohne ÖVP in der Bundesregierung möglich sein. Und ein Umdenken bräuchte es in vielen Bereichen. „Man muss jetzt etwa die Beseitigung der Zwei-Klassen-Medizin angehen.“